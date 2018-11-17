Яхт-клуб Адмирал
Лучший отдых в Подмосковье
Яхт клуб Адмирал
Лучший отдых в Подмосковье
Банный комплекс Адмирал
Чан на костре
Часто задаваемые вопросы
Абсолютно новая инфраструктура, расположение непосредственно в окружении водоема, огромный подогреваемый бассейн, комфортные лежаки и сидения, пуфы непосредственная близость к ресторану Адмирал YachtLounge Café Bar, наипрекраснейший виды и отсутствие очередей.
У нас на сайте появился календарь мероприятий. В нем Вы можете отслеживать, когда и какая часть клуба занята под мероприятие, чтобы знать и планировать поездку заранее. Это просто и очень удобно!
У нас есть 3 категории номеров (люкс, полулюкс, стандарт):
- Люкс (домики на воде) 12000 р
- Полулюкс (домики в лесополосе) 14000 р сутки
- Стандарт (домики в лесополосе) 7000 р сутки
На нашей территории располагаются два типа беседок.
- Депозитные. Это бунгало, расположенные непосредственно у воды, на пляже. Их вместимость 9 или 14 человек. Вне зависимости от количества гостей, депозит за большое бунгало 25 000р., за малую 15.000р. Это деньги, которые расходуются на заказ по меню.
- Арендные.
Их стоимость зависит от количества человек следующим образом: 1500 р/чел.
Беседка “Охотничий домик” на 20 чел – минимальный заказ 15000р.
Беседка “Яаба Яга” и “Новая беседка” – 1500 р/чел, минимальный заказ – 9000р
Максимальная вместимость беседки — 30 человек.
К стоимости любого из предложенных вариантов, дополнительно оплачивается по 1 000 р./человека, за пользование инфраструктурой клуба (бассейны, пляжи, лежаки, полотенца).
От метро «Алтуфьево» ходит маршрутка 572к, нужно доехать до остановки «Морской клуб Адмирал», стоимость проезда 60 р., интервал движения 15-30 минут. Время в пути ~ 35 минут.
Аренда бани:
- С 8:00 до 18:00 баня – 3000/час (минимум 2 часа)
- С 18:00 до 8:00 баня – 5000/час (минимум 2 часа)
- Банщик – 2000/час
- Веники – 300/1 шт.
- Чан – 5000/час
Баня затапливается за 2 часа до заказа по п/о.
Корпоративы, конференции, тимбилдинги,
бизнес-встречи, тренинги,
Гостиничный комплекс яхт-клуба «Адмирал»
даст Вам возможность убежать от городской суеты
и насладиться природой в любое время года