Яхт-клуб Адмирал

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МореМоре

Банкетная площадка
Белоснежное авторское пространство от Сергея Жукова из «Руки Вверх» с обзором всей акватории в 360 градусов! Вместимость: Банкет: 100 персон Фуршет: 300 персон
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Лаунж

Ресторан
Единственный в России Restaurant & Lounge с теплым бассейном, расположенный посередине акватории.
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Причал

Ресторан
Идеально для проведения свадьбы или дня рождения! Вместимость банкета 100 персон, фуршета до 150 персон.
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Дикий койот

Ресторан
Cтилизован под
салун Дикого Запада
В ресторане есть караоке!
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Laguna

Банкетный зал
Большая белоснежная приват-зона с панорамным видом на акваторию яхт-клуба. Вместимость: Банкет: 110 персон Фуршет: 150 персон
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Sky Hall

Банкетный зал
Уникальное пространство для масштабных мероприятий до 2000 персон.
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Chalet

Банкетный зал
Шатер у воды с собственным бассейном и зонами для активностей Вместимость: Банкет: 230 персон Фуршет: 300 персон
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Стоянка яхт

ВеселыйРоджер

Ресторан
В центральной части клуба. Панорамный вид
Вместимость 200-300 персон
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Часто задаваемые вопросы

Абсолютно новая инфраструктура, расположение непосредственно в окружении водоема, огромный подогреваемый бассейн, комфортные лежаки и сидения, пуфы непосредственная близость к ресторану Адмирал YachtLounge Café Bar, наипрекраснейший виды и отсутствие очередей.

У нас на сайте появился календарь мероприятий. В нем Вы можете отслеживать, когда и какая часть клуба занята под мероприятие, чтобы знать и планировать поездку заранее. Это просто и очень удобно!

У нас есть 3 категории номеров (люкс, полулюкс, стандарт):

  • Люкс (домики на воде) 12000 р
  • Полулюкс (домики в лесополосе) 14000 р сутки
  • Стандарт (домики в лесополосе) 7000 р сутки

На нашей территории располагаются два типа беседок.

  1. Депозитные. Это бунгало, расположенные непосредственно у воды, на пляже. Их вместимость 9 или 14 человек. Вне зависимости от количества гостей, депозит за большое бунгало 25 000р., за малую 15.000р. Это деньги, которые расходуются на заказ по меню.
  2. Арендные.

    Их стоимость зависит от количества человек следующим образом: 1500 р/чел.
    Беседка “Охотничий домик” на 20 чел – минимальный заказ 15000р.
    Беседка “Яаба Яга” и “Новая беседка” – 1500 р/чел, минимальный заказ – 9000р

Максимальная вместимость беседки — 30 человек.

К стоимости любого из предложенных вариантов, дополнительно оплачивается по 1 000 р./человека, за пользование инфраструктурой клуба (бассейны, пляжи, лежаки, полотенца).

От метро «Алтуфьево» ходит маршрутка 572к, нужно доехать до остановки «Морской клуб Адмирал», стоимость проезда 60 р., интервал движения 15-30 минут. Время в пути ~ 35 минут.

Аренда бани: 

  • С 8:00 до 18:00 баня – 3000/час (минимум 2 часа) 
  • С 18:00 до 8:00 баня – 5000/час (минимум 2 часа) 
  • Банщик – 2000/час 
  • Веники – 300/1 шт. 
  • Чан – 5000/час 

Баня затапливается за 2 часа до заказа по п/о.

Корпоративные мероприятия

Корпоративы, конференции, тимбилдинги,
бизнес-встречи, тренинги,

8(977)697-82-67 [email protected]/m
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На любой вкус
Классическая или тематическая свадьба.
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Проводим мероприятия высочайшего уровня
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Коттеджные домики с гостиничными номерами
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Бананы, лодки, катамараны, водные мотоциклы, водные велосипеды
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Гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс яхт-клуба «Адмирал»
даст Вам возможность убежать от городской суеты 
и насладиться природой в любое время года

+7 (495) 222-02-23
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Русская баня

На березовых дровах. Печь-камин, ТВ, DVD, караоке. Две комнаты отдыха
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Зимний отдых

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Летний отдых

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Россия, Московская обл.,
Мытищинский р-н., Виноградовский СО, д. Грибки, ул. Адмиральская, вл. 1, стр.1

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